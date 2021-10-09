عودة الرحلات بين مصراتة والقاهرة

أخبار ليبيا24

انطلقت، عبر مطار مصراتة الدولي، اليوم السبت، أولى الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة.

وقال، مدير عام مطار مصراتة الدولي، عادل قزيط، لأخبار ليبيا24، إن انطلاق الرحلة جاء بعد انقطاع دام لسنوات، مشيرًا إلى أن الرحلة تابعة لشركة الخطوط الأفريقية.

ولفت قزيط، إلى أن الملاحة الجوية بالمطار سواء الرحلات الداخلية أو الخارجية تسير بشكل اعتيادي.

وأضاف قزيط، أن موظفي شركة المناولة نظموا وقفة احتجاجية، اليوم تضامناً مع موظفي الشركة بمطار بنينا، للمطالبة بمرتباتهم المتأخرة.

وأكد أنه، لا يوجد اضراب مفتوح بالمطار، والجميع يقوم بواجبه.