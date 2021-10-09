عودة الرحلات بين مصراتة والقاهرة

9 أكتوبر، 2021 9:37 م
6

أخبار ليبيا24

انطلقت، عبر مطار مصراتة الدولي، اليوم السبت، أولى الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة.

وقال، مدير عام مطار مصراتة الدولي، عادل قزيط، لأخبار ليبيا24، إن انطلاق الرحلة جاء بعد انقطاع دام لسنوات، مشيرًا إلى أن الرحلة تابعة لشركة الخطوط الأفريقية.

ولفت قزيط، إلى أن الملاحة الجوية بالمطار سواء الرحلات الداخلية أو الخارجية تسير بشكل اعتيادي.

وأضاف قزيط، أن موظفي شركة المناولة نظموا وقفة احتجاجية، اليوم تضامناً مع موظفي الشركة بمطار بنينا، للمطالبة بمرتباتهم المتأخرة.

وأكد أنه، لا يوجد اضراب مفتوح بالمطار، والجميع يقوم بواجبه.

الوسوم
9 أكتوبر، 2021 9:37 م
6

مقالات ذات صلة

كورونا تحصد أرواح خمسة أشخاص في طبرق

9 أكتوبر، 2021 10:50 م

حقيقة توقف الرحلات الجوية بمطار الأبرق

9 أكتوبر، 2021 9:53 م

ما هو الوسم الذي قدمه الدبيبة لوزير الداخلية في يوم الشرطة الليبية ؟

9 أكتوبر، 2021 8:24 م

ماذا قال رئيس مجلس النواب عقب وصوله لدولة الجزائر ؟

9 أكتوبر، 2021 7:47 م
زر الذهاب إلى الأعلى