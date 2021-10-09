صندوق دعم الزواج..فساد وتلاعب في البيانات ووساطة ومحسوبية

أخبارليبيا24

علمت “اخبارليبيا24” من مصدر خاص أن حجم الفساد والشبهات التي طالت صندوق دعم الزواج بلغت حدًا لا يُطاق.

وأشار المصدر المقرب من الصندوق إلى أن الغموض والتلاعب قد أصبح سمة بارزة بهذا الملف ما يعني حجمًا كبيرا من السرقات والاختلاسات التي ستحدث باسم دعم الشباب.

خيوط الفساد

تشهد وزارة الشباب وصندوق دعم الزواج تدخلاً من بعض الشخصيات غير المخولة قانونًا بأي تدخل وبعضهم من لجنة الحوار الـ 75 الممنوعين بموجب عضويتهم باللجنة من أي تدخل في عمل الوزارات أو المؤسسات بحكومة الوحدة الوطنية ويبرز هُنا اسم الشيباني عبد الله عضو لجنة الحوار عن بلدية مصراتة الذي ترأس جمعية بيوت الشباب الليبية منذ العام 2011.

الشيباني هو من لعب دورًا كبيرا في تزكية فتح الله الزنِّي ليكون وزيرًا للشباب بحكومة الوحدة الوطنية بالإضافة إلى أنه من قدَّم مشروع منحة الزواج الخاصة بالشباب.

عضو لجنة الحوار واللاعب الأبرز بوزارة الشباب منح النسبة الأكبر من الصكوك لبعض من قادة الحروب والميليشيات ولشراء الولاءات والتعامل بمنطق المدن المنتصرة والمدن المهزومة حتى في هذا الملف والذي سبب سخطًا كبيرًا لدى بعض بلديات الشرق والجنوب وبعض بلديات المنطقة الغربية حيث يتم الإسراع بمنح الصكوك بناءً على التوصية والعلاقات الشخصية أما غيرهم من المسجلين فتبقى بياناتهم قيد المراجعة لفترة طويلة دون منحهم اسبقية في ذلك.

مصرف الجمهورية

مصرف الجمهورية من بين المصارف التي دارت حولها الشكوك بمجرد اختيار حكومة الوحدة الوطنية، ربما لتورط بعض المحسوبين عليه أو لعبهم دور في منح رشاوى لأعضاء بلجنة الـ 75 للتصويت للحكومة وتبادل المصالح وبالنظر إلى الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية نرى من بينهم ابن عم الشيباني عبد الله عضو لجنة الحوار بالإضافة لكون إدارة المصرف الرئيسية بمدينة مصراتة وبالتالي تتضح الصورة هنا لاختيار مصرف الجمهورية تحديدا لوضع مبلغ المليار التي خصصتها الحكومة كمنحة الزواج وذلك كمكافأة لهذه الشخصيات ولتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمصرف من خلال هامش الأرباح التي سيحصل عليها بالإضافة إلى وجود فروع عديدة للمصرف لم يتم ربطها بمنظومة الزواج ما يعني عدم القدرة على التحقق من وصول الصكوك لأصحابها أو صرفها لمستحقيها بالشكل المطلوب.

ميزانية تسييرية

خُصصت للصندوق ميزانية تسييرية بقيمة 8 مليون دينار لم يتم معرفة ما إذ كانت قد صُرِفت حقا تحت أي شكل أم لا، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات العاملين بالصندوق من مختلف البلديات ما يضع استفهامًا كبيرًا أين يتم صرف كل هذه المبالغ المخصصة دون رؤية أي أثر لها على أرض الواقع.

أعضاء مجلس النواب

من بين حالات الفساد الظاهرة في منحة الزواج هي تدخل بعض أعضاء مجلس النواب ومنحهم بعض الصكوك الخاصة بأقاربهم وأصدقائهم بدون تسجيلهم في المنظومة الخاصة بتلقي المنحة بعد استيفاء كافة البيانات والشروط.

أماكن غير رسمية

إضافة لكل هذه الشبه والمخاوف تتجلى صورة أخرى من صور الفساد وهي استغلال مقرات غير رسمية من قبل إدارة الصندوق لإتمام الصفقات والترضيات بإحدى الفلل التي تم استئجارها بالعاصمة طرابلس بمنطقة النوفليين من قبل رئيس مجلس إدارة الصندوق وعدم علم غالبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق بما يحدث في كل هذه الملفات.

تلاعب بالبيانات

تضارب في مصادر الإعلان عن البيانات والأرقام الحقيقية للمسجلين بالإضافة إلى التلاعب في عملية التسجيل عن طريق عديد من الثغرات منها تسجيل بيانات خاصة بالمتوفين الذين لم تصدر لهم شهادات وفاة وتغيير البيانات الخاصة بسجلات الاكتتاب في السجل المدني للاستفادة من الصكوك.

ومن المثير والغريب أيضًا تزايد خيالي لأرقام المسجلين بالمنظومة لا يتفق مع الواقع العام حيث أُعلن قبل يومين إغلاق المنظومة لبلوغ العدد 50 ألف مسجل بالرغم أن الواقع والأرقام المعلنة من داخل السجل المدني والبلديات لا تصل حتى إلى ربع العدد ممن تحصلوا على قيود تسجيل.

ما يعني مئات الملايين التي سيتم هدرها وسيصعب الرقابة عليها إلى أين ستذهب وأين أوجه الصرف التي ستُصرف بها.