رقم قياسي جديد لـ”تامر حسني” بالأردن

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أحيا المغني المصري تامر حسني أمس الجمعة حفلا ضخما في الأردن حضره 100 ألف شخص مسجلا بذلك رقما قياسيًا جديدًا في حياته الفنية.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا حاشدا، بحسب موقع “اليوم السابع” ووصف بأنه أنجح وأكبر حفل جماهيري في تاريخ الأردن لفنان مصري بحضور 100 ألف شخص، إذ تعد المرة الأولى من نوعها التي تشهد فيها الأردن هذا الحشد الجماهيري الهائل.

وأشعل تامر حسنى المسرح على مدار ساعتين ونصف، وسط حماس الجمهور الكبير وصراخهم المتواصل بداية من تقديمته الإذاعية ووصفه بحبيب الشعب الأردني ورمز مصر الفني، وحتى نزوله من فوق المسرح.

تامر حسنى خلال الحفل قدم عروض استعراضية على المسرح أذهلت الحضور، كما قام بالعزف المنفرد على الجيتار وقدم العديد من أغانيه الشهيرة.

يشار أن تامر حسنى أحيا مؤخرا حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيري غير مسبوق، حيث يعد تامر النجم الوحيد الذي حقق حفلتين مباعتين في يومين متتاليين تحت شعار “كامل العدد”، إذ يحرص جمهور تامر حسني على حجز حفلاته بمجرد البدء فى الإعلان عنها.