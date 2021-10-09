دراسة تؤكد وجود كائنات فضائية بجانب الأرض

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في دراسة اجرتها الجمعية الفلكية بجدة، أكدت فيها أن البيانات التي جمعت بواسطة تلسكوب “كبلر” الفضائي التابع لوكالة ناسا بجانب مراصد أخرى متعلقة بالكواكب خارج نظامنا الشمسي، تشير إلى أن الأرض واحدة من حوالي 40 مليار كوكب يحتمل أن يحوي حياة في مجرتنا درب التبانة، مع حوالي كوكب واحد يتشكل قابل لدعم وجود الحياة كل عام.

الجمعية قالت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن هذه المعلومات تهم كافة سكان الأرض، ولكن علينا الأخذ في الاعتبار أن مجرتنا درب التبانة يزيد قطرها على 100.000 سنوات ضوئية وأن الضوء يقطع حوالي 186.000 ميل في الثانية، لذلك فإن الإشارة اللاسلكية سوف تستغرق 4 سنوات لتصل إلى أقرب نظام نجمي المسمى “الفا قنطورس” و 100.000 سنة للسفر من أحد جانبي المجرة إلى الجانب الآخرى

ويتوقع وجود “حضارات ذكية” يفصل بينها على الأقل 1000 سنة ضوئية في مجرة درب التبانة وهذه مسافة كبيرة، وهناك حديث عن حضارات موجودة منذ بضعة الآلاف من السنين على الأقل، ولكن لم تتاح الفرصة للتحدث فيما بينها.

وتابعت الجمعية: ، انه يمكن أن تكون الإشارات التي أرسلها الإنسان منذ عدة عقود إلى الفضاء الوحيدة في مجرتنا درب التبانة، ولكن هذا لا يعني التوقف عن البحث فمع تطور الاتصالات اللاسلكية وعلم الفلك الراديوي وتقنيات جمع البيانات يجب تطويعها جميعا للبحث عن حياة في الفضاء الخارجي وهذا ما تم فعلا ضمن برنامج “سيتي” منذ 60 سنة مضت وحتى اليوم.