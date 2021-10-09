حقيقة توقف الرحلات الجوية بمطار الأبرق

أخبار ليبيا24

أكد، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار الأبرق الدولي، الصالحين قويدر، على أن العمل داخل المطار يسير بشكل اعتيادي، نافيًا الأنباء المتداولة عن إيقاف الرحلات الداخلية والعمل بالمطار.

قويدر، أكد في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة “جملة وتفصيلا”.

وقال، “العمل بالمطار يسير بشكل اعتيادي، باستثناء رحلة للخطوط الأفريقية كانت قد ألغيت بسبب اعتصام موظفي الشركة الليبية للمناولة للمطالبة برواتبهم المتأخرة”.

وأضاف قويدر، أن “شركتي العالمية والبرنيق تسير رحلاتهما بشكل اعتيادي وبواقع خمس رحلات أسبوعية، وكما هي مجدولة، وكذلك الخدمات الأرضية المقدمة لهما من شركة الجسر للمناولة”.