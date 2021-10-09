تفاصيل الدعوة الطارئة التي وجهها نائب رئيس الحكومة للمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24

وجه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني دعوة لوزراء ووكلاء حكومة الوحدة الوطنية والممثلين عن المنطقة الشرقية للاجتماع بشكل عاجل غدا الأحد مشدداً على ضرورة الحضور.

وأوضحت الحكومة في دعوتها على صفحة الفيسبوك أن الاجتماع سيكون بشكل طارئ وسيعقد في تمام الساعة 11:00 صباح غدا الأحد بقاعة الاجتماعات بمقر الديوان بمنطقة بوعطني،

كما دعت الحكومة للاجتماع كلا من رؤساء المجالس التسييرية للبلديات والمناطق الإدارية بإقليم برقة ورؤساء المؤسسات والمصالح وأعضائها الممثلين للإقليم.