تعرف على موعد بداية العام الدراسي 2021 – 2022

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كشفت وکيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود أن بداية العام الدراسي لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2021- 2022 في 2021/11/7م.

وأكدت الأسود في قرارها الموجه إلى مراقبو التعليم – عبر حساب الوزارة على موقع “فيسبوك” أن عطلة المعلمين تبدأ من 02 أكتوبر 2021 إلى 28 أكتوبر 2021.

وبحسب وزارة التعليم يُستثنى من عطلة المعلمين المراقبون والملاحظون المستهدفون بالعمل في اِمتحانات الشهادة الثانوية المقرّر اِنطلاقها يوم 16 أكتوبر2021م