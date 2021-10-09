تعرف على قيمة السيولة النقدية التي وصلت للمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس عن وصول شحنتي سيولة عن طريق طائرتان قادمتان من مطار معيتيقة طرابلس بقيمة 145 مليون دينار لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية خصص منها 60 مليون دينار لفروع المصرف التجاري الوطني، و 50 مليون لفروع مصرف الجمهورية، و 20 مليون لفروع مصرف شمال إفريقيا، و 15 مليون لفروع مصرف الوحدة .

ليبيا المركزي أكد في تصريحات صحفية اليوم السبت استمراره في إرسال شحنات سيولة اضافية هذا الأسبوع لتمكين فروع المصارف من توفير السيولة لزبائنها و صرف مرتبات شهر سبتمبر نقداً .

وقام المصرف بتوفر مخزون كبير من السيولة لدى المصارف التجارية بقيمة 2.8 مليار دينار تكفي احتياجات زبائنها مع توفر مخزون كبير من السيولة لدى أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي .