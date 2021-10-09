تجاهل انسحاب “القوات الأجنبية”.. الرئاسي ينقلب على جهود اللجنة العسكرية المشتركة وينسب الفضل لنفسه في بيان ترحيبه بـ “خطة الانسحاب”

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تجاهل، المجلس الرئاسي، في بيان اليوم السبت، حول ترحيبه بـ “خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد”، عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ذاكرًا أن التوقيع على الخطة جاء تتويجًا لـ” العمل المتواصل والدؤوب، والاجتماعات واللقاءات المضنية، لرئيس وأعضاء المجلس مع العديد من الأطراف الدولية”.

وقال المجلس، الذي تجاهل في بيانه كذلك (خروج القوات الأجنبية) “إن هذا الحدث المهم، الذي جاء في وقت حساس جدا، هو انعكاس حقيقي لرغبة الشعب الليبي العظيم في إعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولا لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحظى بإجماع وقبول كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية”.

وأضاف، “أنه وإذ يبارك هذه الخطوة الكبيرة، باعتماد آلية التنفيذ، فإنه يجدد التزامه بالعمل مع جميع الأطراف، على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 من أكتوبر 2020، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن بالخصوص، وأيضا توصيات مؤتمر برلين”.

ودعا المجلس، “كل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، بما في ذلك دول جوار ليبيا، التعامل بإيجابية ومسئولية من خلال دعمهم، ومساندتهم، وتعاونهم في تنفيذ الآلية التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة”.

جاء هذا البيان غداة اختتام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الجمعة، اجتماعا دام ثلاثة أيام في قصر الأمم في جنيف، حيث اتفق المشاركون فيه على خطة عمل شاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبي، والتي سيّرت هذا الاجتماع، إن الخطة تتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا وخلاصات مؤتمر برلين.

ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بتوقيع خطة العمل واصفاً ذلك “بأنه إنجاز آخر من إنجازات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”، وهو ما جاء خلافًا لما ورد ببيان المجلس الرئاسي.