بماذا علق “الحويج” عن المادة “18” من قانون الانتخابات

أخبار ليبيا 24

طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق، عبدالهادي الحويج، أعضاء مجلس النواب بتعديل المادة 18 من قانون الانتخابات، والصادر بما يتوافق مع الحياة السياسية الديمقراطية في ليبيا.

وقال الوزير السابق في تغريدة له عبر تويتر، إن قانون الانتخابات النيابية مهم ومفصلي في تاريخ الأمة الليبية وعلينا العمل معا لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي لحسم مسألة الشرعية وإنهاء حالة الانقسام على كافة المستويات .

وأضاف وزير الخارجية السابق ندعم هذه الخطوة المهمة من مجلس النواب وندعوه لمراجعة المادة 18 وتعديلها بما يستجيب للحياة السياسية الديمقراطية .

ونصت المادة الثامنة عشر من قانون الانتخابات يعتمد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول ويخص نسبة 16٪ من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط، ويجري الاقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية من الرجال والنساء .