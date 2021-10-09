بعد 6 سنوات من الغياب…ولادة أديل الجديدة

أخبار ليبيا 24 – ترجمة

بعد غياب طال 6 أعوام، تعود أديل بألبوم هو الرابع في مسيرتها الفنية، ولقد وصفت النجمة العالمية الأغاني الجديدة بالأغاني الحساسة.

ففي مقابلة مع مجلة فوغ، هي الأولى لها منذ خمس سنوات، كشفت أديل أنّ الأغاني التي كتبتها في ألبومها الجديد هي لمساعدة ابنها أنجيلو البالغ من العمر تسع سنوات على تخطي موضوع الطلاق مع والده سيمون كونيكي.

إذ كان لهذا الطلاق وقعٌ سلبيّ على نفسيّة ابنها، ما ترك في نفس أديل جرحًا حقيقيًّا لا تعرف إن كانت ستتمكن من الشفاء منه، بحسب قولها. أمّا عن سبب تأخرها 6 سنوات في إصدار عمل فني، فقالت إنها تبذل قصارى جهدها لحماية صوتها، خاصة منذ أن خضعت لعملية جراحية عام 2011 لوقف نزيف في الحبل الصوتي.

وأضافت أنّ مرحلة الإغلاق العام خلال جائحة فيروس كورونا كانت صعبة عليها وولّدت عندها حالة من القلق الشديد وشتّتت ذهنها، لذلك خضعت لعلاج نفسي ولجأت إلى التمارين الرياضيّة المكثّفة بهدف التخفيف عن نفسها والشعور بتحسّن.

لم يكن الهدف الأساسي من التمارين الرياضية هو خسارة الوزن في المقام الأول، بل للشعور بالقوّة والابتعاد عن استخدام الهاتف ونشر تفاصيل حياتها اليوميّة كما يتوقّع الناس من المشاهير. كذلك كشفت أنها انفصلت وكونيكي لبعض الوقت قبل أن يخبرا الناس، حيث تقدمت بطلب الطلاق في العام 2019. وعلقت على الأمر قائلة: “لقد كنت في رحلتي للعثور على سعادتي الحقيقية منذ ذلك الحين”.

وها هي اليوم قد دخلت في علاقة غراميّة جديدة بدأت منذ بضعة أشهر، مع ريتش بول، وهو أحد أكبر وكلاء الرياضة في رابطة الدوري الاميركي للمحترفين. ومن الملفت أنّ أديل تحدّثت بصراحة وشفافيّة عن حياتها الذاتيّة، إذ أفصحت أنّها لفترة وجيزة في مرحلة انفصالها عن زوجها عاشت شهرًا كاملًا من الجنون بسبب حالتها النفسيّة السيّئة.

إذ بدأت ترتاد النوادي في لوس أنجلوس كما لم تفعل في حياتها وتشرب الكحول. لكنّها سرعان ما أقلعت عن ذلك بفضل جلسات العلاج التي ساعدتها على “إعادة ترميم” نفسها.