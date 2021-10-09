بعد فرار المهاجرين بطرابلس .. رئيس الحكومة يشدد والداخلية تنفي

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت خلال اجتماع بديوان مجلس الوزراء أوضاع المهاجرين غير الشرعيين خاصة ما حدث بالأمس بأحد مراكز الهجرة غير الشرعية بطرابلس والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة.

وشدد الدبيبة على ضرورة الإعلان عن تفاصيل الحادثة، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة أمام الرأي العام المحلي والدولي

يشار إلى أن وزير الداخلية قد نفى خلال الاجتماع ما يشاع عن أعداد الوفيات مفندا ما حدث بأن هناك حالة وفاة واحدة وتمت بشكل عرضي خلال خروج المهاجرين من المركز.

يذكر أن فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة أظهر فرار جميع المهاجرين الأفارقة من مقر مركز الهجرة غير الشرعية في طرابلس بمنطقة غوط الشعال، وحدوث مظاهرات أدت إلى إغلاق طريق شارع 11 بالمنطقة .