بخسارتها أمام مصر.. ليبيا تفقد صدارة مجموعتها  

أخبار ليبيا 24

فقد المنتخب الوطني صدارة المجموعة السادسة لتصفيات المونديال بعد خسارته امام مصر بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما، أمس الجمعة، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر2022.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم المصري، عمر مرموش في الدقيقة 49 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبذلك الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة، في حين تراجع منتخب ليبيا للمركز الثاني، برصيد 6 نقاط.

وسيلتقي المنتخبان، يوم الاثنين المقبل، على أرضية ملعب شهداء بنينا، في مدينة بنغازي لحساب الجولة الرابعة من التصفيات.