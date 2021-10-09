إغلاق طريق المطار بطرابلس .. من أجل امرأة تقوم بترويج وبيع الخمور

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر أمني تفاصيل الهجوم على المقر الرئيسي لقوة دعم مديريات الأمن للمناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الأمني في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مقر القوة للإفراج على أربعة أشخاص ألقت القوة القبض عليهم في وقت سابق بينهم امرأة يقومون بترويج وبيع الخمور داخل منطقة طريق.

وأوضح المصدر الأمني، أن تم التصدي للهجوم وأصيب على أثرها ثلاثة أفراد من قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، نافيا وقوع قتلى جراء الاشتباكات التي استمرت لحوالي ساعتين جنوب العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن الأخبار التي يتم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بمقتل النقيب علي الجابري غير صحيحة، والجابري أصيب فقط، مطالباً تحري الدقة والمصداقية قبل نشر الأخبار.

يذكر أن قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق القت القبض على أربعة أشخاص مسلحين بينهم امرأة على متن سيارة نوع سامسونج بيضاء اللون يقومون بترويج وبيع الخمور داخل منطقة طريق المطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة .