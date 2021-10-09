أخبار ليبيا 24 تكشف أسباب شلل حركة الملاحة الجوية بمطار بنينا

أخبار ليبيا 24 – خاص

حالة من الشلل التام تسود الأجواء في مطار بنينا الدولي، بعد دخول إدارة وموظفي المطار في إضراب شامل عن العمل صباح اليوم السبت، ولحين إشعار آخر.

وتسبب الإضراب في تعليق رحلات شركة برنيق الداخلية والخارجية، وهو ما تسبب في انزعاج كثير من الركاب.

وقالت الشركة في تنويه لها، اليوم نشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي “بما أنه لم يتم إبلاغ الشركة بشكل رسمي من طرف إدارة المطار، عليه نفيدكم بأنه تم تعليق الرحلات المجدولة لمسافرينا على جميع القطاعات لحين إشعار آخر، وسنبلغ حضراتكم بمنشور آخر في حال تم حلحلة المشكلة و فض الاعتصام قريباً”.

ومن جهته، قال مدير عام مطار بنينا الدولي عبدالله الشافعي إنه تم إيقاف جميع الرحلات الداخلية من وإلى المطار .

الشافعي أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن الموظفين والعاملين بالمطار دخلوا في إضراب مفتوح، بسبب تأخر رواتبهم وعدم توفر ميزانية تسييرية بالمطار، وتوقف المشاريع وغيرها من المشاكل التي تعاني منها إدارة المطار.

وأضاف الإيقاف حالياً على الرحلات الداخلية فقط، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيصعدون الموقف ويتم إيقاف الرحلات الخارجية.

وأشار الشافعي إلى أن شركة الخدمات التموينية لم يتسلموا رواتبهم منذ 47 شهراً، والمناولة 17 شهراً، والخطوط ما يقارب عن 18 شهراً، والنظافة حوالي أربعة أشهر، مؤكداً أن الكثير من العاملين والموظفين لديهم مشاكل اجتماعية نتيجة تقاعس الجهات المختصة.