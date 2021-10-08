“4” مهام رئيسية للعملية البحرية “إيريني” قبالة ليبيا

أخبار ليبيا 24

بعد أيام من تسلمه مهامه، أكد الأدميرال ستيفانو توركيتو، أن عملية إيريني تمثل مقاربة شاملة أوروبية لحل النزاع طويل الأمد في ليبيا.

وقال قائد عملية إيريني الجديد الذي تسلم مهامه رسميًا، مطلع أكتوبر الجاري، إن العملية التي يعمل من خلالها الاتحاد الأوروبي مع ليبيا ومن أجلها، تشمل مسارات سياسية وعسكرية واقتصادية وإنسانية، مؤكدًا الاتفاق عليها في مؤتمر برلين في بداية عام 2020، بحسب موقع “ديكود 39” الإيطالي.

وأشار المسؤول الأوروبي، في كلمته بمناسبة انطلاق اليوم الأول من النسخة العاشرة من مؤتمر “الوعي المشترك وفك النزاعات في البحر الأبيض المتوسط” (شيد ميد) الذي تستضيفه إيريني، إلى أن هذه العملية تمثل حقًا مقاربة شاملة للاتحاد الأوروبي لحل النزاع طويل الأمد في ليبيا.

وأكد أن عملية إيريني التي تعمل في قلب البحر الأبيض المتوسط، تتمثل مهمتها الرئيسية في دعم تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والمساهمة في الحد من تهريب النفط غير المشروع والاتجار بالبشر وتدريب خفر السواحل والبحرية الليبية.

وشدد قائد “إيريني” على ضرورة العمل من أجل ضمان الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط والبقاء محايدين وعلى مسافة متساوية من جميع الأطراف المنخرطة في الصراع الليبي.

فيما قال السفير أليساندرو مينوتو ريزو، إن حوض البحر الأبيض المتوسط بحاجة إلى “المشاركة” و”الحوار” و”النهج متعدد الأطراف”، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية تعمل بها إيريني في منطقة توجد بها مساحات جديدة جيوسياسية على علاقة بعدم التزام الولايات المتحدة.

من جهته، قال أومبرتو بروفاتسيو، المحلل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن الجغرافيا السياسية لا تفضل الفراغات، ولهذا ينبغي فهم أنه سيتم شغل هذه المساحة بالنظر إلى اهتمام القوى المختلفة مثل روسيا والصين، مؤكدًا ضرورة أن تكون أوروبا حاضرة من أجل شغل إحدى المساحات الجيوسياسية الأدنى.

بدورها، قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي السابقة إيمانويلا ديل ري، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل، إن مجالات عدم التوازن عديدة من ليبيا إلى التوترات في شرق المتوسط إلى الساحل، الذي يعد الحدود الحقيقية لأوروبا.

لابو بيستيلي، مدير العلاقات العامة بمجموعة إيني الإيطالية للطاقة، قال إن التغيرات في العالم المعاصر سريعة من وجهة نظر سياسية وجيوسياسية وأسرع في الإطار الاقتصادي والجيواقتصادي، مضيفاً أنه لهذا السبب تتمتع بلدان البحر الأبيض المتوسط بفرص كبيرة نابعة من التطورات في مجال الطاقة.

وتولى الأدميرال توركيتو المسؤولية من أغوستيني الذي قاد عملية إيريني منذ انطلاقها في مارس من العام الماضي، فيما حققت العملية في أكثر من 3700 سفينة تبحر في عرض البحر المتوسط.