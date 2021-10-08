هل يوجد اتفاق غير معلن بين النواب والأعلى للدولة؟

8 أكتوبر، 2021 9:16 م
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النائب أبوبكر سعيد
النائب أبوبكر سعيد

أخبارليبيا24

رجح عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد اليوم الجمعة، أن هناك اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الانتخابات.

وقال سعيد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”ينتابني شعور منذ فترة أن ما يحدث هو اتفاق غير معلن بين رئاستي مجلسي النواب والدولة الاستشاري”.

وتابع عضو مجلس النواب :”كليهما في اعتقادي رافض لإجراء الانتخابات إلا بضمانات تُحقق شروطهما وعدم خروجهما من المشهد السياسي”.

وأضاف سعيد في منشور متسائلًا :”وإلا لماذا يتفقون خارج الوطن ويختلفون داخله”.

8 أكتوبر، 2021 9:16 م
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