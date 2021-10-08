هل يوجد اتفاق غير معلن بين النواب والأعلى للدولة؟

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رجح عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد اليوم الجمعة، أن هناك اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الانتخابات.

وقال سعيد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”ينتابني شعور منذ فترة أن ما يحدث هو اتفاق غير معلن بين رئاستي مجلسي النواب والدولة الاستشاري”.

وتابع عضو مجلس النواب :”كليهما في اعتقادي رافض لإجراء الانتخابات إلا بضمانات تُحقق شروطهما وعدم خروجهما من المشهد السياسي”.

وأضاف سعيد في منشور متسائلًا :”وإلا لماذا يتفقون خارج الوطن ويختلفون داخله”.