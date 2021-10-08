هارب من السجن يسلم نفسه بعد 30 عامًا والسبب كورونا

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سلّم رجل أسترالي كان هاربًا لما يقرب من ثلاثة عقود نفسه مؤخرًا، بعد أن أصبح بلا مأوى بسبب الوباء العالمي ويكافح من أجل العثور على عمل.

في ليلة 1 أغسطس 1992، بعد 13 شهرًا من عقوبته البالغة ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة زراعة الماريجوانا، هرب رجل يُدعى داركو ديسيك من مركز جرافتون الإصلاحي في نيو ساوث ويلز، باستخدام أدوات متمثلة في شفرة منشار وقواطع الترباس.

وبالرغم من البحث المكثف عنه، لم تتمكن السلطات من تحديد مكان ديسيك وظل هاربًا لمدة 29 عامًا، لذا كانت المفاجأة مذهلة للجميع عندما ظهر في مركز الشرطة ذات يوم لتسليم نفسه بعد كل هذا الوقت وكما اتضح، كان كل ذلك بسبب جائحة كورونا، حيث ترك الإغلاق في نيو ساوث ويلز ديسيك بلا مأوى وبدون أي وسيلة لإعالة نفسه.

والهارب اليوغوسلافي المولد كان قد فر إلى شواطئ سيدني الشمالية حيث كان يعمل في مجال البناء من أجل تغطية نفقاته، بسبب وضعه كهارب من السجن، لم يتحدث أبدًا مع أي شخص عن ماضيه وسار في كل مكان يريد الوصول إليه، لأنه لم يستطع الحصول على رخصة قيادة وبحسب ما ورد لم يزر قط طبيبًا بشريًا أو طبيب أسنان خلال الـ 29 عامًا الماضية لتجنب التعرف عليه.

كواحد من أشهر الهاربين في أستراليا، كان لدى ديسيك سبب لتجنب إثارة الانتباه، لقد ظهر في المسلسل التلفزيوني الشهير “أكثر المطلوبين في أستراليا” ووقتذاك ظن أحدهم أنه رآه شمال سيدني، لذلك بذل قصارى جهده للحفاظ على عدم كشفه وتسليمه للسلطات.

انتهى وضع التهديد بالنسبة لديسيك الهارب بعد 20 عامًا من هروبه وحتى مسؤولي الهجرة تخلوا عن العثور عليه وفي النهاية منحه الإقامة في عام 2008، كان أحد أكبر دوافعه للهروب من السجن هو الخوف من الترحيل إلى موطنه يوغوسلافيا ويعاقب على الهروب لتجنب التجنيد في الجيش.

لسوء الحظ، كافح لدفع إيجاره ومع توقف العمل بسبب الوباء العالمي، أصبح الوضع أكثر خطورة، حيث طُرد من بيته لعدم دفع الإيجار وأجبر على النوم على الشاطئ، في النهاية قرر أن السجن “أرحم بكثير” من التشرد وسلم نفسه.

ولدى ديسيك الآن ما لا يقل عن عام لقضاء مدة عقوبته المعلقة، قبل أن يتمكن من تقديم طلب الإفراج المشروط، لكنه يواجه أيضًا سبع سنوات إضافية كحد أقصى خلف القضبان لفراره من السجن في المقام الأول.