كليمنتي يؤكد استعداد المنتخب الوطني لمواجهة مصر

8 أكتوبر، 2021 1:57 ص
0

أخبار ليبيا 24

قال المدير الفني لمنتخب الوطني لكرة القدم الإسباني، خافيير كليمنتي، أن المنتخب الليبي جاهز لمواجهة المنتخب المصري، ومدرك تماماً لقوته.

وتابع كليمنتي، “منتخب مصر هو أقوى فرق المجموعة، وسيكون هناك صعوبة في مواجهته مرتين خلال 3 أيام، لأنه منتخب يملك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين”.

وأعرب المدرب الأسباني عن  ثقته بلاعبي المنتخب الليبي، مؤكدا أنهم سيلعبون بحماس كبير وسيؤدون مباراة كبيرة أمام مصر.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط فيما تأتي مصر ثانيةً برصيد 4 نقاط، ويلتقي الفريقان الجمعة على تمام التاسعة بالتوقيت المحلي في مباراة ستحدد مؤقتاً متصدر المجموعة قبل أن يلتقيا مجدداً في الإياب بعد ثلاثة أيام.

الوسوم
8 أكتوبر، 2021 1:57 ص
0

مقالات ذات صلة

ماذا قال القائد الجديد لعملية إيريني الخاصة بليبيا

8 أكتوبر، 2021 12:39 ص

خمسة مدن غرب البلاد تطالب بتمثيل عادل بمجلس النواب المقبل

8 أكتوبر، 2021 12:02 ص

التويجر: تحديد موعد انتخاب البرلمان من اختصاص مجلس النواب الحالي

7 أكتوبر، 2021 10:58 م

رفع الرقابة على مخصصات العاملين بمراكز العزل

7 أكتوبر، 2021 10:45 م
زر الذهاب إلى الأعلى