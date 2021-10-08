كليمنتي يؤكد استعداد المنتخب الوطني لمواجهة مصر

أخبار ليبيا 24

قال المدير الفني لمنتخب الوطني لكرة القدم الإسباني، خافيير كليمنتي، أن المنتخب الليبي جاهز لمواجهة المنتخب المصري، ومدرك تماماً لقوته.

وتابع كليمنتي، “منتخب مصر هو أقوى فرق المجموعة، وسيكون هناك صعوبة في مواجهته مرتين خلال 3 أيام، لأنه منتخب يملك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين”.

وأعرب المدرب الأسباني عن ثقته بلاعبي المنتخب الليبي، مؤكدا أنهم سيلعبون بحماس كبير وسيؤدون مباراة كبيرة أمام مصر.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط فيما تأتي مصر ثانيةً برصيد 4 نقاط، ويلتقي الفريقان الجمعة على تمام التاسعة بالتوقيت المحلي في مباراة ستحدد مؤقتاً متصدر المجموعة قبل أن يلتقيا مجدداً في الإياب بعد ثلاثة أيام.