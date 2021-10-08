قد تكون لعبة بيس الجديدة فشلًا لكونامي

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لطالما كان من المتوقع أن يكون الخليفة المحتمل لسلسلة ألعاب برو إفولوشن سوكر (Pro Evolution Soccer) تاريخيًّا.

فعلى مدار ثلاثة عقود، غالبًا ما تفوّقت لعبة بيس (PES) التي طورتها ونشرتها شركة كونامي على منافستها فيفا (FIFA) من حيث شروط اللعب البحتة، ولكن الآن، بعد عامين على تطوير لعبة إي فوتبول 2022 (eFootball 2022)، يبدو أنّ الناشر الياباني فشل في ابتكار منتج تنافسي.

محرّك جديد وسلاسة جيّدة

تمّ استبدال محرّك فوكس إنجن (Fox Engine) بنسخة معدلة من محرّك أنريل إنجن 4 (Unreal Engine 4) لتوليد حركات واقعية وفيزياء الكرة، وذلك بفضل الشراكة مع معهد أبحاث ساعد الفريق الّذي عمل على تطوير اللعبة.

لقد أتاح التقاط الحركة، باستخدام اثنين من الفائزين بكأس العالم، أندريس إنييستا وجيرارد بيكيه، كنموذجين، إعادة بناء الحركات الهجومية والدفاعية.

نتيجة لذلك، تمّ تطوير آليات المراوغة والدفاع بشكل جيّد، ما يجعل المنافسات الفردية بين اللّاعبين ممتعة في بعض الأحيان. إنّ إمكانية اللعب جيدة بشكل عام؛ إذ يتم استخدام مفتاح R2 الدّقيق بشكل جيّد: فكلما ضغطت بقوة، دفعت الكرة أمامك.

كما أنّ صدّ خط الهجوم بالضغط على مفتاح L2 في الوقت المناسب – واضعًا نفسك بين الخصم والكرة – هو أمر مرضٍ أيضًا.

يمكن للاعب متابعة المنافسات على أرض الملعب، وإكمالها بواسطة كاميرا مخصصة لمتابعة خدع الأقدام، ولمسات النعل لدى تحريك الكرة ثم تشتيت الخصم. ستحدث القوة البدنية لكل لاعب فرقًا أيضًا في هذه الاشتباكات، خاصة خلال حماية الكرة.

ستتاح لكلّ فريق الفرصة لتحديد أسلوب اللعب قبل كلّ مباراة بهدف تحويل صالة الألعاب الالكترونية إلى محاكاة حقيقية.

يكمن الهدف من اللعبة في الحفاظ على تدفق مستمر للحركة، من دون الانتظار لتحميل رسومات خط التماس أو لعودة حارس المرمى على سبيل المثال: إذ تخرج الكرة من أرض الملعب ويمررها جامع الكرات مرة أخرى إلى أقرب لاعب أو إلى حارس المرمى من دون الحاجة إلى انتظار تحميل اللعبة. ومن المثير للاهتمام أنّ رمية التماس تكون دائمًا مختلفة، ما يضيف المزيد من التفاصيل الواقعيّة.

لمَ قد تفشل لعبة بيس؟

كالمعتاد، استبقت لعبة إي فوتبول 2022 لعبة فيفا 22 وتم إطلاقها قبل يوم واحد من منتج إلكترونيك آرتس EA.

بيد أنّ النسخة التي أصدرتها شركة كونامي لا تضمّ بطولات الدوري أو غيرها من أنماط اللّعب الطويلة، فعندما لا تكون متّصلًا بالإنترنت، يمكنك انتقاء فريق من ضمن تسعة فرق فقط (مانشستر يونايتد وأرسنال ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وريفر بلايت وبرشلونة وسان باولو وكورنثيانز وفلامنغو) وتتاح أمامك ستة ملاعب فقط.

أمّا عندما تكون متّصلًا بالإنترنت، فيمكنك التحكم أكثر باللّعبة من خلال وضع الأندية العالمية المحدود المدّة، على الرغم من أنّك تكون ملزمًا بفريق واحد بمجرد انضمامك إليه. يشكّل الوضع المنفرد الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها اختيار نجم الغلاف ليونيل ميسي، بعد انتقاله من فريق برشلونة (متاح في وضع عدم الاتصال بالإنترنت) إلى باريس سان جيرمان (غير متوفر على الإنترنت).

ستضمّ اللّعبة قريبًا المزيد من اللاعبين والفرق والأنماط والانتصارات في الأندية العالميّة وذلك للاستخدام المستقبلي – ولكن هل سيهتمّ أحدٌ ما بهذا الإطلاق غير المتقن؟ إلى جانب ذلك، يبدو أنّ شركة كونامي ركّزت على السلوكيات الفردية متجاهلة الفروق الدقيقة في ذكاء الفريق المكون من 11 لاعبًا.

في الواقع، فإن الذكاء الاصطناعي غير منتظم وغير موثوق به: غالبًا ما يكون اللعب الموضعي الدفاعي غير محدد، وغالبًا ما يكون دعم الهجوم غير موثوق به، ولا سيّما مع وجود العديد من الأخطاء والرسومات المضلّلة.

وفقًا لمراجعة أولية، أبدى 10٪ فقط من بين 16000 مستخدم تعليقًا إيجابيًّا تجاه اللعبة الّتي تم تصنيفها على أنها “سلبية للغاية” وأنّها أسوأ لعبة كرة قدم على الإطلاق بحسب التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.