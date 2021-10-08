قتلى وجرحى..الهجوم على مقر قوة دعم مديريات الأمن في طرابلس

أخبارليبيا24

كشفت قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق اليوم الجمعة أن هناك أنباء عن مقتل نائب آمر القوة نقيب علي الجابري عقب اشتباكات مسلحة.

وذكر مكتب الإعلام الأمني للقوة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن هناك اشتباكات متواصلة مع مسلحين يريدون اقتحام المقر الرئيسي للقوة.

وأشار مكتب الإعلام إلى مقتل عدد آخر من أعضاء قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق جراء هجوم مجموعة مسلحة على المقر في طريق المطار.

وبحسب وسائل إعلام متطابقة فإن القوة المهاجمة مقر قوة دعم مديريات الأمن تابعة للكتيبة “301” مشاة.