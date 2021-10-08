قبل ساعات من مواجهة ليبيا ومصر..الدبيبة يوجه رسالة إلى المنتخب الوطني

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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رسالة إلى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل مواجهته نظيره المصري مساء اليوم الجمعة في الإسكندرية.

وكتب الدبيبة في تدوينة له عبر تويتر، “قيموها بينا يا ولاد، شعبكم يستاهل الفرحة.. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته المهمة أمام المنتخب المصري الشقيق اليوم”.

وتابع الدبيبة في تغريدته، “العزيمة والإصرار والانضباط هي ما يصنع الفوز في مثل هذه المباريات”.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط فيما تأتي مصر ثانيةً برصيد 4 نقاط، ويلتقي الفريقان اليوم الجمعة على تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي في مباراة ستحدد مؤقتاً متصدر المجموعة قبل أن يلتقيا مجدداً في الإياب بعد ثلاثة أيام.