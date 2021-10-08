في لقاء مع صنع الله.. عقيلة يدعو لتذليل الصعوبات أمام مؤسسة النفط

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طالب، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بضرورة تذليل الصعوبات، التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وتعيق تحقيق خططها الرامية لزيادة الإنتاج، وتحقيق إيرادات ضخمة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك، خلال لقائه الخميس في القبة، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بحضور خير الله صالح، مدير عام الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن صنع الله اطلع عقيلة، على أوضاع قطاع النفط بشكل عام وسير الإنتاج، وما تواجهه المؤسسة الوطنية للنفط، من صعوبات وتحديات، في تنفيذ مشاريعها التنموية ومشاريع زيادة الإنتاج، بسبب شح الميزانيات اللازمة.