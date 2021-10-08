فوضى في طرابلس .. ماذا حدث بمركز غوط الشعال ؟ مقتل "5" وفرار آلاف اللاجئين من مراكز الاحتجاز بسبب العنف المتكرر

أخبار ليبيا 24

قال مدير المنظمة الدولية للهجرة، إن 5 مهاجرين على الأقل قتلوا بالرصاص في مركز احتجاز مكتظ في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق، إن قوات الأمن الليبية اعتقلت أكثر من 5 آلاف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء في حملة على مدى الأسبوع الماضي، ووضعتهم في مراكز احتجاز .

وتمكنت قوات الأمن من القبض مجددًا اليوم الجمعة على مجموعة من المهاجرين الفارين من مركز غوط الشعال للمهاجرين في جزيرة الغيران غرب طرابلس .

وكانت وسائل إعلام ليبية ومصادر متطابقة أفادت بحدوث فرار جماعي لآلاف المهاجرين غير الشرعيين وانتشارهم في كل الشوارع والأحياء المجاورة .

وأضافت المصادر نفسها أن أصوات أعيرة نارية سمعت بوضوح في منطقة غلط الشعال .

وقالت المصادر إن إدارة مركز التجميع والعودة في طرابلس أطلقت سراح المهاجرين المحتجزين لعجزها عن توفير احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب، بعد ازدياد عدد المحتجزين عقب الحملة الأمنية بقرقارش.

واعتقلت قوات الأمن مجددا مجموعة من الفارين من مركز غوط الشعال للمهاجرين في جزيرة الغيران غرب طرابلس.

يذكر أن وزارة الداخلية الليبية شنت حملات أمنية مكثفة طيلة الأسبوع الماضي لتعقب المهاجرين غير النظامين وألقت القبض على المئات بالعاصمة طرابلس.