عمل وثائقي حول المواجهات الكروية بين منتخبي ليبيا ومصر

أخبار ليبيا24

كشف، الإعلامي والمعلق الرياضي، زين العابدين بركان، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من عمل وثائقي حول تاريخ المواجهات الكروية بين منتخبي ليبيا ومصر.

وكتب بركان، على فيسبوك، “عمل وثائقي حول مباريات المنتخب الليبي والمصري على مر التاريخ بعنوان “من الإسكندرية 1953 إلى الإسكندرية 2021”.

وأضاف بركان، “تم بتوفيق من المولى عز وجل خلال الأيام الماضية الانتهاء من انجاز عمل وثائقي رياضي تلفزيوني حول تاريخ مواجهات المنتخبين الليبي والمصري، التي انطلقت لأول مرة عام 1953 بالدورة العربية الرياضية الأولى بالإسكندرية”.

وأوضح، أن العمل يعرض بالصور مباريات المنتخبين على مر التاريخ ولقاءات مع نجوم الكرة الليبية والمصرية، الذين تألقوا بمباريات المنتخبين.

ولفت بركان، إلى أن العمل سيعرض عبر القنوات الفضائية الليبية وموقع اليوتيوب.

هذا وسيلتقي منتخبا ليبيا ومصر مجددًا بشكل رسمي اليوم الجمعة في إطار منافسات المجموعة السادسة من الدور الثاني للتصفيات الأفريقية لكأس العالم 2022.

وستقام المباراة مساء اليوم على تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.