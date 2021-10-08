سعودية ترفض 400 ألف ريال وتُصر على القصاص من زوجها

8 أكتوبر، 2021 10:19 م
10
سعودية تطلب القصاص
سعودية تطلب القصاص

أخبارليبيا24

تخاصم زوجين في السعودية وفي ساعة غضب الزوج لطم زوجته على وجهها أدت إلى خراب بيتهم وتشتيت أسرتهم ومطالبة الزوجة بالقصاص من زوجها، لكن لماذا؟

تفاصيل الحادثة يلخصها المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي الذي قال :”تخاصم زوجين وارتفعت أصواتهما أمام الأولاد، فاقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد”.

ويتابع الشبرمي :”لكن الشيطان عاد، واشتد النقاش وهما بالسيارة، ليلطم وجه زوجته، ويفقء عينها بسبب فص خاتم في أحد أصابعه”.

وأشار المحامي إلى أن الزوجة ترفض صلحا بـ 400 ألف ريال، وتصر على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك.

8 أكتوبر، 2021 10:19 م
10

مقالات ذات صلة

لعبة بيس الجديدة

قد تكون لعبة بيس الجديدة فشلًا لكونامي

8 أكتوبر، 2021 11:51 م
كيليان مبابي

بسبب “مبابي”.. باريس سان جيرمان يفتح النار على ريال مدريد

8 أكتوبر، 2021 5:46 م
الفنان المغربي سعد لمجرد

سعد لمجرد مرفوض في مصر.. لماذا؟

8 أكتوبر، 2021 12:16 م

هارب من السجن يسلم نفسه بعد 30 عامًا والسبب كورونا

8 أكتوبر، 2021 1:03 ص
زر الذهاب إلى الأعلى