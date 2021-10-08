سعودية ترفض 400 ألف ريال وتُصر على القصاص من زوجها

أخبارليبيا24

تخاصم زوجين في السعودية وفي ساعة غضب الزوج لطم زوجته على وجهها أدت إلى خراب بيتهم وتشتيت أسرتهم ومطالبة الزوجة بالقصاص من زوجها، لكن لماذا؟

تفاصيل الحادثة يلخصها المحامي الدكتور عبدالعزيز الشبرمي الذي قال :”تخاصم زوجين وارتفعت أصواتهما أمام الأولاد، فاقترح الزوج الخروج من المنزل، حفاظا على نفسية الأولاد”.

ويتابع الشبرمي :”لكن الشيطان عاد، واشتد النقاش وهما بالسيارة، ليلطم وجه زوجته، ويفقء عينها بسبب فص خاتم في أحد أصابعه”.

وأشار المحامي إلى أن الزوجة ترفض صلحا بـ 400 ألف ريال، وتصر على القصاص (العين بالعين)، وحكم لها بذلك.