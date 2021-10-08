رسميا.. سلامة يتغيب عن قمة ليبيا ومصر

8 أكتوبر، 2021 2:17 م
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أخبار ليبيا 24

تأكد رسميا غياب المدافع، علي سلامة، كابتن المنتخب الوطني عن التشكيلية الأساسية لمباراة منتخب ليبيا أمام نظيره المصري والمقررة مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بداعي الإصابة.

وتغيب المدافع علي سلامة عن تدريبات المنتخب الوطني التي أجراها أمس الخميس في الإسكندرية.

ومن المتوقع أن يعوض غياب سلامة المدافع أحمد التربي، في تشكيلة المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، التي ستواجه مصر على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط فيما تأتي مصر ثانيةً برصيد 4 نقاط، ويلتقي الفريقان الجمعة على تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي في مباراة ستحدد مؤقتاً متصدر المجموعة قبل أن يلتقيا مجدداً في الإياب بعد ثلاثة أيام.

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8 أكتوبر، 2021 2:17 م
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