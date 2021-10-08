رحيل الفنان الليبي محمد مختار صاحب أغنية “مبروك عيدك يا عزيز عليا”

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أعلن، ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، وفاة الفنان الليبي محمد مختار، الذي يعد من رواد الأغنية الليبية.

وتغنى الفنان الراحل بالعديد من الأغاني الوطنية والعاطفية ومنها “حلوة يا بلادي” و “داري دموعك” و “يا عالم بالغيب” ومن أشهر ما غنى “مبروك عيدك يا عزيز عليا”.

والتحق الفنان الراحل بالإذاعة الليبية في بنغازي منذ تأسيسها وله رصيد كبير من الأغاني الليبية للعديد من الملحنين الليبيين.

ويعد الفنان محمد مختار من مؤسسي نقابة الفنانين الليبيين سنة 1976، كما عمل بالقسم المالي بالإذاعة، إلى أن أحيل للتقاعد.

وأعرب ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية، عن خالص تعازيه لأسرة الفنان الراحل وللوسط الفني والإعلامي.