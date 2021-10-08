داء الكلب يهدد طبرق.. كيف تم التعامل مع انتشار الكلاب الضالة وسط الأحياء السكنية

أخبار ليبيا 24

أطلق جهاز الحرص البلدي طبرق حملة لقتل الكلاب الضالة؛ وذلك عقب شكاوى المواطنين المتكررة من كثرة الكلاب وسط الأحياء السكنية بالمدينة، الأمر الذي قد يهدد بانتشار داء الكلب.

وأكد مدير جهاز الحرس البلدي طبرق، العميد صالح المريمي، لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أنهم تحصلوا على الفتوى الشرعية بجواز قتل الكلاب الضالة التي تسبب الأذى للناس.

وقال المريمي أن الكلاب الضالة سببت الأذى للناس ومنعت كبار السن من أداء صلاة الفجر، مشيرا إلى أن بلدية طبرق قامت بتوفير الذخيرة اللازمة للبدء في الحملة.

كما أكد المريمي أن هناك تعاون مع الإصحاح البيئي وشركة خدمات النظافة التي تقوم بنقل جثث الكلاب إلى أماكن بعيدة عن المدينة.

يذكر أن عددا من أحياء مدينة طبرق تعاني من كثرة الكلاب الضالة وسجلت فيها عدد من الاعتداءات على السكان خاصة كبار السن والأطفال.

وسبق وأن حذر مدير مكتب التواصل بالمركز الوطني للصحة الحيوانية، بهيج عمار، من خطر انتشار مرض داء الكلب في المدن الكبرى كطرابلس وبنغازي ومصراتة.