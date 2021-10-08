خمسة مدن غرب البلاد تطالب بتمثيل عادل بمجلس النواب المقبل

أخبار ليبيا 24

.طالب أعيان ومشايخ مناطق الجميل ورقدالين وزلطن والمنشية والعسة بتمثيل عادل بمجلس النواب، مؤكدين أنه تمثيل ظالم لا يتناسب مع حجم هذه المناطق.

وقال الأعيان والمشايخ في بيان مشترك، أن تمثيلهم في مجلس النواب هو تمييز ناتج عن موقف سياسي مبني على ثقافة المنتصر والمهزوم.

وطالب البيان بإضافة مقعد بمجلس النواب لمدينة زلطن ومقعد لمدينة العسة وإضافة مقعد ثاني لمدينة الجميل ويبقي مقعد مدينة رقدالين ليكون عدد نواب المنطقة خمسة نواب لتمثيل المنطقة.

وأكد البيان أن المناطق يزيد عددها عن مائتي ألف نسمة وبمساحة جغرافية كبيرة تحدها الجمهورية التونسية من الغرب والبحر شمالا وباطن الجبل جنوبا وهي أكبر أضعاف المرات من حيث المساحة وعدد سكان مناطق أخرى صغيرة أكثر تمثيلا بمجلس النواب لأسباب سياسية.

وقال المشايخ والأعيان، “إن حكومة الوحدة الوطنية تهمش مناطقنا ولم تراعي التمثيل لهذه المنطقة بالسلطة التنفيذية.

كما طالب البيان بضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر القادم مطالبين بإعادة النظر في توزيع مقاعد أعضاء مجلس النواب بما يحقق المساواة بين الليبيين.