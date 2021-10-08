توقعاته سبقت تصريحات السايح..هل صدق دغيم بشأن تغير موقف الأول حول الانتخابات؟

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قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب هي قوانين عادلة جدا في مضامينها وواقعية.

وأضاف دغيم في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن القوانين جاءت وفق خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ومخرجات برلين، ومجلس النواب قام بواجبه الوطني الدستوري.

وأوضح عضو النواب أن قانون انتخاب الرئيس ترك تحديد الاختيار ومعايير الترشح للاستفتاء الشعبي العملي بممارسة الانتخاب فالشعب وحده يقرر بالاختيار هل يحق للعسكري الترشح أم لا ولحامل الجنسية الأخرى كذلك.

وتابع دغيم :”أما قانون انتخاب البرلمان فهو القانون المرجعي والتوافقي بين مجلسي النواب والدولة فهو القانون الذي أعده وأصدره المؤتمر الوطني العام مجلس الدولة حاليا وهو نفس القانون الذي جاء بالبرلمان”.

وقال عضو مجلس النواب :”لقد حسم البرلمان الأمر ويجب بموجب ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ أقصاه 24.11.2021، وانتخابات برلمانية بموعدها حرصا على عدم وجود فراغ دستوري أو سياسي بالبلاد”.

وتابع دغيم :”أجدد قلقي من مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات غير الدستوري والمنقوص أن يتراجع في اللحظات الأخيرة لدوافع سياسية وجهوية”.

وقال عضو مجلس النواب :”أراهن أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ستظهر حقيقته ويتراجع عن الانتخابات في آخر لحظة

ولفت دغيم إلى أن هذا الأمر يستلزم على البرلمان كخطوة ضرورية استكمال مجلس الإدارة وتفعيل فروع المفوضية كاملة بكل مناطق ليبيا ودوائرها.

وأوضح أن نظام ليبيا دائرة واحدة سيضمن أن يكون قريبا لليبيا رئيسا حتى مع وجود بعض العراقيل والمقاطعة في بعض المدن كبرت أو صغرت.

وشدد عضو مجلس النواب علي الشعب ضرورة المشاركة الفعلية في انتزاع حقه بالانتخاب المباشر وعدم الارتهان للمعرقلين المصادرين لحقه الدستوري منذ سنوات بحجة التوافق المستحيل، حسب قوله.

ومن المفارقات أن منشور عضو كجلس النواب زياد دغيم سبقت تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح والتي قال فيها :”إن المفوضية قد لا تستطيع إنجاز الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل”.

وأضاف السائح في تصريحات صحفية، أن المفوضية لن تتمكن من استكمال العملية الانتخابية في موعدها بسبب مجلس النواب، مشيرا إلى أن المفوضية لم تستلم حتى الآن قانون انتخاب مجلس النواب.

وأوضح أنهم استلموا قانون انتخاب رئيس الدولة، وكان عليه بعض الملاحظات، وبناء على ذلك جرى مراسلة البرلمان بشأن هذه الملاحظات الفنية البحتة والتي تتعلق بجوهر تنفيذ العملية الانتخابية من الناحية الفنية”.

وقال إن هذا الوضع يقلقنا كثيرًا، لأنه قد يتسبب في الطعن على إجراءات المفوضية وهو ما قد يعرض استكمال مسار الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بانتخاب الرئيس.

وأكد أن هناك ملاحظات جوهرية وذات أهمية جدًا، ولا أدري لماذا بعض النواب يعترضون على التعديلات التي طلبتها المفوضية”.