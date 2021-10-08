تضاعف أصول “القابضة للاتصالات” بنسبة زيادة قدرها “334%”

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة القابضة للاتصالات، أن صافي قيمة أصول المجموعة بلغ هذا العام حوالي 17 مليار دينار بنسبة زيادة قدرها 334% مقارنة ببداية تأسيسها عام 2007 والتي كانت فيها قيمة أصول المجموعة 3.9 مليار دينار.

وأضافت الشركة، التي تضم في ملكيتها 8 شركات، هي ليبيانا و المدار الجديد ليبيا للاتصالات والتقنية “LTT” والجيل الجديد وهاتف ليبيا والاتصالات الدولية والبنية وبريد ليبيا، إنها سلمت أمس الخميس، قوائم مالية مجمعة حول قطاع الاتصالات إلى ديوان المحاسبة، موضحةً من خلالها الموقف المالي الموحد للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

ولفتت إلى أن قيمة صافي حقوق الملكية تعاظمت في ديسمبر 2020 حيث بلغت 10 مليار دينار بعد أن كانت لا تتعدى في سنة 2007 قيمة 1.9 مليار دينار أي بنسبة نمو قدرها 420%، كما أشارت أن هناك نموًا في إيرادات التشغيل بنسبة 226%.

وبينت أن نسبة صافي دخل الإيرادات بلغت في سنة 2020 حوالي 73%، كما بلغ معدل العائد على الأصول نسبة 16.34%، في حين بلغ معدل العائد على حقوق الملكية حوالي 27% في سنة 2020 في الوقت الذي كان العائد على حقوق الملكية للسنوات من 2014 إلى 2017 لا يتعدى 7%، وبلغ معدل ربحية السهم في نهاية سنة 2020 بحسب الشركة 43 دينارًا للسهم الواحد تقريبا وهي أعلى معدل عائد تحقق منذ تأسيس الشركة في سنة 2006.

وقال رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، إن الهدف من تسليم القوائم المالية للشركة إلى ديوان المحاسبة وكذلك منح الديوان إمكانية الدخول إلى منظومة تخطيط موارد المؤسسة ليقوم بفحص ومراجعة المعاملات المالية لقطاع الاتصالات بشكل تلقائي، هو الوضوح في التعاملات المالية من خلال تطبيق معايير الشفافية الأمر الذي يتيح لديوان المحاسبة قدر كبير من الرقابة والمتابعة التلقائية والمستمرة للمعاملات المالية لقطاع الاتصالات تعزيزا لخطة الشركة الاستراتيجية التي تسعى إلى تحول رقمي شامل في البلاد.