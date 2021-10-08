بيان لـ 19 نائبا بشأن مرتبات الجيش

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أعرب، 19 نائبًا عن استغرابهم من إيقاف مرتبات ومهايا، منتسبي المؤسسة العسكرية، في وقت كانوا ينتظرون من رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، تنفيذ ما نصت عليه خارطة الطريق في لقاءات جنيف والذي من شأنها توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال النواب، في بيان، “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من السيد عبدالحميد الدبيبة تنفيذ ما نصت عليه خارطة الطريق في لقاءات جنيف والذي من شأنها توحيد المؤسسة العسكرية، نتفاجأ بإيقاف مرتبات و مزايا منتسبي المؤسسة العسكرية التي حملت على عاتقها حماية وحراسة الحقول والموانئ النفطية والتي مازالت الى هذه الساعة تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم وتؤمن الحدود الغربية والجنوبية للبلاد التي كانت منتهكة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتجار البشر”.

ورأى النواب، أن “هذه الخطوة لا يمكن تفسيرها أو وصفها إلا إنها خطوة تصعيدية لا تخدم المرحلة بل تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها وتشجع على استمرار الإرهابيين في العبث بأمن الجنوب وعودته إلى كافة المدن الليبية، بعد تجفيف منابع دعم الجيش الليبي وإيقاف مرتبات منتسبيه”.

وحذّر النواب، “البعثة الأممية والمجتمع الدولي من مغبة استمرار إيقاف مرتبات جنود الجيش الوطني الليبي وما يترتب على هذه الخطوة من زعزعة الأمن في ربوع البلاد”.