بسبب “مبابي”.. باريس سان جيرمان يفتح النار على ريال مدريد

أخبار ليبيا 24

هاجم نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي لكرة القدم، مسؤولين في “ريال مدريد” الإسباني، بالإضافة إلى رئيسه “فلورنتينو بيريز”، بسبب تصريحاتهم الأخيرة حول نجم المنتخب الفرنسي “كيليان مبابي”.

المدير الرياضي للنادي الباريسي، “ليو ناردو”، قال في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” إن ‘التصريحات الأخيرة سلسلة جديدة من عدم الاحترام تجاه باريس سان جيرمان”.

وأضاف قائلا “على مدار الأسبوع الأخير، يتحدث كريم بنزيما وبيريز، ثم مدرب الريال كارلو أنشيلوتي عن مبابي، وكأن كيليان منهم”.

كما أشار إلى أن “فلورنتينو بيريز قد تحدث بالفعل عن كيليان لجماهير النادي الإسباني خلال الأسبوع، أكرر أن ما يحدث بمثابة عدم احترام لنا، لا يمكن التسامح معه”.

في السياق، نوه “ليو ناردو” إلى أن مسؤولي ولاعبي النادي الملكي “يتعاملون بنفس الطريقة على مدار آخر عامين”، مضيفا أنه، “ما أعلمه فقط أن فترة الانتقالات انتهت، وأن الموسم مستمر، نرتبط بمباريات، ولا يمكن لريال مدريد أن يتصرفوا بهذه الطريقة”.

وأتم “يجب أن يتوقفوا.. مبابي لاعب في باريس سان جيرمان، النادي الفرنسي يريد أن تستمر هذه العلاقة”.

يشار إلى أن تعاقد “مبابي” مع باريس سان جيرمان، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في الرحيل .