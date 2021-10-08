انفوغرافيك | حفتر يعلق مهمته العسكرية تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية

أخبارليبيا24-أنفوغرافيك

علق، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، مهمته العسكرية، تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية.

وقرر حفتر، في 22 سبتمبر الجاري تكليف رئيس الأركان العامة عبدالرازق الناظوري خلفا له لقيادة القوات المسلحة.

وبدأت مهمة الناظوري المُكلف بها اعتبار من 23 سبتمبر وستستمر حتى 24 ديسمبر 2021 موعد الانتخابات.

وجاءت هذه الخطوة بعد 14 يوما من مصادقة رئيس مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس، الذي يتيح لأي شخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس.

ويشترط القانون على المرشح التوقف عن العمل قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وفي حال لم ينتخب المرشح فإنه يعود لسابق عمله.