المرصد السوري: تركيا تنقل 330 مرتزقاً سورياً إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن تركيا تنقل 330 مرتزقا سوريا إلى ليبيا صباح اليوم.

وأوضح المرصد في بيان له أن المخابرات التركية تواصل إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وترحيل الذين في ليبيا من المنتهية عقودهم والراغبين بالعودة إلى سوريا، وفق عملية تبديل منتظمة.

وقال المرصد أن دفعة جديدة من المرتزقة السوريين خرجت إلى تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي، ووصل عناصر المرتزقة عبر الحافلات إلى جنوب تركيا استعدادًا للرحيل إلى ليبيا.

وأشار المرصد أن طائرة انطلقت من مطار مصراتة في ليبيا باتجاه طرابلس ومن ثم إلى تركيا، تقل على متنها عناصر المرتزقة العائدين إلى سوريا عبر المطارات التركية، وبذلك يرتفع عدد المغادرين من ليبيا إلى سوريا إلى نحو 420 مرتزقا خلال الأيام الأربعة الفائتة.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عناصر المرتزقة من الجنسية السورية وصلوا سوريا أول أمس، بعد عودتهم من ليبيا في 5 أكتوبر.