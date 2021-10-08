استطلاع لـ”أخبارليبيا24″ حول التعليم العام والخاص..هذه نتائجه

أخبارليبيا24- خاص

يظل التعليم أحد اهم الركائز في المجتمع إذ من خلاله يتم تخريج الأجيال التي تكون في المستقبل ذخرًا للوطن في كافة المجالات والتخصصات.

ويمر قطاع التعليم في ليبيا كغيره من القطاعات بعدة أزمات ونقص في بعض الأساسيات والمعلمين من ذوي الاختصاصات النادرة، ناهيك عن الازدحام في الفصول والتوقف بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في الآونة الأخيرة.

هذه الأسباب وغيرها دفعت عدد كبير من أولياء الأمور التوجه إلى القطاع التعليمي الخاص الذي تتفاوت هو الآخر مقوماته من مدرسة إلى أخرى، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الطلبة، إلا أنهم رأوا أن فيه غايتهم.

وحول هذا الأمر أجرت “اخبارليبيا24” استطلاعًا للرأي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت الردود متساوية بين مؤيد للقطاع العام والخاص ننقلها حرفيًا من المشاركون.

إحدى المشاركات قالت :”الخاص طبعاً، لأسباب واجد”.

وتتابع :”أولهن وأهمهن احترامهم للطالب ومعاملتهم الكويسة اللي ترغبك فالمشي كل يوم، والعلاقة الكويسة بين الطلبة والمعلمين في الإدارة خاصه”.

وتضيف أيضًا :”أي ملاحظة او شي يقدر يحكيلهم عليه الطالب بكل أريحية وهم يعالجوه سواء في المدرسة أوالمعلمين”.

وتؤكد المشاركة :”بينما في العام ساد غير الألفاظ ل نسمعوا فيهن ولا الإهمال ولا المعاملة “الزفت”، واللي عندها ضغوطات تفرغهن علينا، وماننسوش جملتهن الشهيرة أنا حتى راتب ماناخذ فيه مش ملزومه بيكن، إلخ..طبعاً”.

ويقول آخر :”العام في المدن ممتاز والعام في الدواخل ضعيف”.

ويوضح المشارك رأيه :”تقرا في العام مثل طرابلس تعليم ممتاز تقرا العام خارج طرابلس ضعيف، تقرا الخاص في طرابلس ضعيف، تقرا في الخاص خارج طرابلس ممتاز، إن شاء الله وصلت المعلومة”.

مشاركة أخرى تؤكد بإن الإجابة بسيطة جدا”.

وتضيف :”الواقع الصح الخاص مش كله مزبوط الهم الوحيد عندهم “مادي” وليس “تعليمي” وتقدروا أديروا امتحان للطلبة اللي تخرجوا من الخاص كان ثانوي وإلا إعدادي كان درتوا لـ 1000 طالب ينجح منهم 50 طالب وكان طارت 100 وأنا مسؤول علي كلامي”.

وتتابع :”أما العامة، إلا من رحم ربي المعلم ما يفكر إلا في الزيادة والفلوس والطالب طز فيه، هو يعطي الحصة بس والطالب فهم وإلا إن شالله ما فهم والدليل عندي طالبة انتقلت لدولة عربية كانت تقرا مع بنتي في الصف الثالث ثانوي دارولها امتحان رجعوها ثالثة إعدادي”.

وتقول المشاركة أيضًا :”ممكن نواجهوا مشاكل التعليم في ليبيا بتغيير أسلوب التعليم القديم ووضع مناهج حديثة وطرق علمية في التدريس وتكثيف دورات للمعلم على كيفية التعامل مع الطالب وخاصة في السنوات الأولى من مرحلة التعليم الأساسي وتشديد المراقبة من خلال المفتشين ومحاسبة التقصير من المعلم والطالب وتقليص البطالة المقنعة في التعليم”.

ووتضيف :”مفروض دراسة اللغة الإنجليزية والفرنسية من الصف الأول والروضة لكي يستوعب الطالب”.

وتقول مشاركة أخرى في الاستطلاع :”علاش يتركوا في العام وشن فيه الخاص غير نهب الفلوس؟؟”.

وتضيف :”لو صغارهم يداوموا ومهتمين بكل حصة ويحضروا في دروسهم ويكتبوا في واجباتهم ماكانوش اتجهوا للخاص هذا بالنسبة للكراسات أما اللي يقروا في الخاص فالخاص معروف كل من عنده عيل فاشل أو متخلف ذهنيا يبعثه للخاص والنجاح صوري مقابله فلوس”.

وتختم مشاركة بالقول :”الخاص أكيد، لأن مستوى التعليم عندنا في القطاع العام صفر ومهزلة، لو في دورات تعطى فيها فلوس في المدرسة اتعبيه واجبات والله حرام فيهم الزيادة”.