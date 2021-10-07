وزارة الشباب تحذر من روابط “مزورة”

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حذرت وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية من انتشار إعلانات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص فتح منظومة القروض السكنية للشباب.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن تلك الصفحات تطلب بيانات شخصية للشباب عبر روابط تسجيل لمنظومات زائفة.

وأكدت وزارة الشباب أنها لم تطلق فعلياً أي رابط تسجيل لمبادرة إسكان الشباب وأن هذه المنظومات لا تتبعها وكل ما ينشر خارج الصفحة الرسمية للوزارة يعتبر مزوراً.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أصدر في أغسطس المنصرم قرارا بتشكيل لجنة لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب.

ونص القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، وتضم في عضويتها وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ومدير عام الصندوق الليبي للاستثمار، ومدير صندوق ضمان الائتمان، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، حسب القرار الذي يحمل رقم 221 للعام 2021.