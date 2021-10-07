هل أفرج مركز الرقابة على شحنة “أسترازينيكا” الأخيرة

أخبارليبيا24- خاص

أفرج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن شحنة لقاح كورونا “أسترازينيكا” الموردة يوم الخميس الماضي 30 سبتمبر عبر مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز محمد الزيات لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، إن الشحنة التي تبلغ 240 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا قادمة من إيطاليا بواسطة منظومة كوفاكس.

وأضاف الزيات أن الشحنة خضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي، وأظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشرياً.

وفي سياق منفصل، أوضح مدير المكتب، أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أطلق حملة واسعة على سوق الأدوية الدريبي في طرابلس، تزامناً مع الحملة الموسعة على مخازن وأسواق الغذائية بإشراف مكتب النائب العام.