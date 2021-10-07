مشاركون في استطلاع لأخبار ليبيا24: ضرب الزوج لزوجته ليس من “شيم الرجال”

أخبارليبيا24

تفاعل، عدد كبير من متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، مع تساؤل “وأنت تضرب فيها ليل نهار مش خايف علي نفسية عيالك؟ مافيش حل غير الضرب؟ باهي وأنتِ كيف تواجهي في العنف الأسرى؟” طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”.

وأكد، المئات من المعلقين في الاستطلاع أن تطاول الزوج على زوجته بالضرب ليس من “شيم الرجال” وأخلاقهم، معتبرين أن من يضرب زوجته “ناقص الرجولة”.

إحدى المعلقات قالت: ” تخلف وجهل. عليك مرض”. بينما علّقت أخرى: ” للأسف اللي هكي طبعه انصحه ما يتزوج”.

وفي تعليق قالت إحدى المتابعات، ” أنا مش قادرة نستوعب فكرة وحده يضربها راجلها وتقعد مازال عنده”. وتابعت: “لو بتقولي علي خاطر إعيالي، يعني أنتِ مقتنعة إن البيئة المحاطة بعويلك والحجات إللي يشوفوا فيهن مش حيأثرن على حالتهم النفسية فمستقبل؟؟”.

معلق آخر قال، ” المعاملة باللين والهدوء ليس أمام الأبناء بالنصح. الصراخ والضرب لا يجدي نفعا هي ليست بهيمة هي إنسانة”.

وأضافت أخرى، “بصراحة اللي يمد يده على المرأة عمره ما كان راجل ولا يمت إلى الرجولة بأي صلة، ومش من حقه يمد يده والأغلب تلقاه عديم شخصية ومفيش حد دايرله قيمة، فلازم يستعرض بعضلاته على مراته باش يحس روحه راجل”.

وقالت مُعلقة، ” اللي يمد يده على مراته ولا أخته مش راجل ولا عمره حيقعد راجل طول عمره”.

ورأت مُعلقة أخرى، أن “المرأة اللي ترضى على نفسها تضرب وتعنف من الأول بدون ردة فعل توقفه عند حده تستاهل أكتر من هكي، في النهاية مش مستعبده”.

ويحث الإسلام على حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وقد ورد في أحاديث كثيرة أن على الزوج أن يعامل زوجته باللين والكلمة الطبية، وأن يعاشرها بالمعروف، فلا يجوز للزوج إيذاء زوجته لا لفظيًا ولا جسديًا.