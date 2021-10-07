مرة أخرى .. المنفي يثير جدلا واسعا بسبب ساعة يد ..!

أخبار ليبيا 24 – تقرير

آثار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال الأيام الماضية جدلا واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المرة ليس بسبب ملابسة أو طريقة جلوسه بل بسبب ساعة يرتديها وظهر بها في أكثر من مناسبة.

وتشير تعليقات زوار مواقع التواصل الاجتماعي أن المنفي أصبح يرتدي الساعة بعد عودته من نيويورك في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي ومشاركته في اجتماعات الجمعية العامة 76 للأمم المتحدة.

وتعرف عدد من المتابعين على الساعة ذات اللون القرمزي التي يرتديها المنفي مؤكدين أنها صناعة سويسرية وتم تصنيعها في دار الساعات السويسرية الشهيرة “IWC international watches company” والتي تأسست عام 1868 والتي تعرف بصناعة المحركات الميكانيكية المعقدة للساعات مما يجعل أسعار منتجاتها مرتفعة وأن اقتنائها يعد رفاهية وترف .

أما عن سعر ساعة المنفي فيؤكد المتابعين بعد الكشف عليها في موقع الشركة عبر الإنترنت أن سعرها يصل إلى 11 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل أكثر من 27 ألف دينار ليبي.

ويتساءل المتابعين هل يغطي إقرار الذمة المالية للمنفى إنفاق بهذا الحجم على ساعة يد؟