مثيرة للسخرية..شاهد مظهر رونالدو وميسي في إحدى الألعاب الإلكترونية

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة “مضحكة” للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وغريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إحدى الألعاب الإلكرتونية.

وأثارت الصور سخرية وجدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مظهرهما في لعبة “eFootball” الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية.

وعلقت صفحة sports.ru إحدى الصفحات الرياضية الروسية على صورة للنجمين في إصدار العام 2022 للعبة الشهيرة، حيث يبدوان مختلفين تماما عن مظهرهما الأصلي، وعلقت: “هكذا يبدو كريستيانو وليونيل في الإصدار الجديد من لعبة eFootball (PES سابقا)”.

وأضافت الصفحة : “التشابه 100 بالمئة لن تقول شيئا!”.

وحسب موقع “ستيم 250″، فقد احتلت “eFootball” المرتبة الأولى كأسوأ لعبة في تاريخ الموقع حسب تجارب المستخدمين.

وقالت الشركة إن اللعبة ستكون مجانية في جميع المنصات وسيجري تحديثها باستمرار بدلاً من إصدار لعبة جديدة سنوياً، ووعدت بمواصلة تطويرها بعد إطلاق الإصدار الأول.

ومن المنتظر أن تطرح اللعبة للبيع في شهر نوفمبر المقبل.