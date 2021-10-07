مؤكدا أنها مناورة سياسية.. العرفي: منحة الـ 50 ألف عبث وستزيد التضخم في ليبيا

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أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن المجلس تسلم مشروع قانون جدول المرتبات الموحد، مشيرا أنه سيجري التصويت عليه خلال الجلسة المقبلة أو التي تليها.

ولفت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، إلى أن قانون منح 50 ألف دينار لكل أسرة مقدم من 10 نواب وسيحال إلى اللجنة التشريعية لدراسته، مشيرا إلى أن القوانين المحالة للجنة التشريعية تستغرق في دراستها مدة طويلة، قائلا: “ستجرى الانتخابات ويتغير المجلس قبل إعداده وإقراره”.

وأكد عضو المجلس أن مقترح القانون كان ردة فعل من بعض النواب على قرارات الدبيبة الأخيرة، مشيرا إلى أن الدول لا تُدار بردود الفعل، معتبرا المقترح مناورة سياسية ليس إلا.

وقال العرفي، “قد يكون المقترح ضربة استباقية لمقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بمنح 20 ألف لكل أسرة، بحيث لا ينجح المقترحان، ولتقييد أيدي الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

كما اعتبر العرفي، أن مثل هذه القرارات العشوائية ستؤدي إلى تزايد التضخم، واصفًا إياها بـ”العبث” وتهدف لأغراض سياسية.