قرب شحنة لقاح جديدة ستخصص للحوامل .. ماهي ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عبد الباسط سميو إن حملة التطعيمات في مختلف المدن والمناطق مستمرة، بالرغم من عزوف المواطنين على تلقي اللقاح في بعض المراكز .

سميو أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن عدد المطعميّن بالجرعة الأولى بلغ 1,417,868، و بالجرعة الثانية 257,896، لافتاً أن لقاح “استرازينيكا” يعطي لكل شخص تلقى الجرعة الأولى من ذات اللقاح أو “سبوتنك” الروسي، وتعطي جرعتين أولى و ثانية من لقاح “سينوفارم” الصيني في مختلف المراكز.

وأضاف أن شحنتي لقاح ستصل إلى ليبيا نهاية الشهر الجاري، وهي شحنة لقاح “فايزر” الإمريكي و ستخصص للحوامل، وشحنة سينوفاك الصيني .