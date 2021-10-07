في تحدٍ مثير .. إكسبلورر “الهجينة” تتسلق أطول برج في العالم

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تعاونت شركة فورد مع متسلق الجبال البطل مارتن موبراتنMartin Mobråten لإطلاق حدث تحدي إكسبلورر نيو هايتسExplore New Heights المثير، الذي يتيح التنافس عبر أكثر الطرق صعوبة وتسلق أطول برج للتسلق قائم بذاته في العالم، الذي تم افتتاحه في يونيو من العام الجاري في مدينة ليلسان Lillesand، جنوب النرويج .

فيما تم وضع سيارة الدفع الرباعي فورد إكسبلورر الهجين، التي يبلغ وزنها 5270 رطلاً أعلى هذا البرج، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 154 قدما في تحدٍ مذهل.

كان هدف المتنافسين هو تسلق البرج بأسرع ما يمكن للوصول إلى القمة حيث كانت بانتظارهم سيارة فورد إكسبلورر الهجين.

تمكن الفائز بالسباق من الحصول على عقد إيجار مجاني للسيارة لمدة عامين، كما وحصل كل مشارك (بما في ذلك الزوار) على قميص ذي إصدار محدود من فورد.

أطلق على هذا الحدث تحدي إكسبلور نيو هايتس Explore New Heights في برج التسلق أوفر OVER الذي يبلغ ارتفاعه 154 قدما ( 47مترا) وهو أعلى برج قائم بذاته للتسلق في العالم، حيث يمكن من الأعلى رؤية منتصف الطريق عبر مضيق Skagerrak إلى الدنمارك المجاورة.

الهيكل الرئيسي للبرج مصنوع من الخشب الصلب وهناك أسطح تسلق من الجوانب الأربعة، قصرت فورد المنافسة على المتسلقين الأكثر خبرة ومهارة للمشاركة مع 14متنافس في جولة تأهيل قصيرة.

كان من بين المتأهلين الستة للنهائيات، ليو كيتيل بوي البالغ من العمر 21 عاما وتمكن من الفوز بالتسلق خلال 3:33 دقيقة.

وقد ربح عقد إيجار فورد إكسبلورر الهجينة ونسخة متماثلة مطبوعة ثلاثية الأبعاد من مجسم برج أوفر OVER مقاس 100/1.

استغرق الأمر من شركة فورد حوالي ستة أشهر للتخطيط والتنفيذ قبل أن يتحقق المشروع على قمة البرج المرتفع، حيث توجد منصة خاصة تدعم سيارات الدفع الرباعي الهجينة القابلة للتوصيل بالكهرباء، وكان على المهندسين اختبار البناء للتأكد من قدرته على تحمل الوزن الإضافي بأمان.

تعد النرويج واحدة من أكثر الأسواق تقدماً في العالم بالنسبة للسيارات الكهربائية، لذا كان برج أوفر OVER هو الخيار الواضح لاستضافة تحدٍ يتضمن سيارات الدفع الرباعي ذات القدرة الكهربائية الخالصة، تلك السيارة من فورد التي تحتوي سبعة مقاعد .