عقب الكوني ..صنع الله يبحث دعم نشاط المرأة الليبية

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التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بطرابلس مع وزيرة شؤون المرأة حورية الطرمال بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

و بحث خلال اللقاء السبل الكفيلة لدعم نشاط المرأة الليبية عبر برامج التنمية المستدامة وتحسين دخلها .

وأكد صنع الله على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع الليبي موضحاً بأن المرأة لها دور كبير في قطاع النفط وهي تتقلد مناصب رفيعة وإدارات هامة داخل المؤسسة وشركاتها ، وتم الاتفاق مع وزيرة شؤون المرأة على تقديم مقترحات ومبادرات يمكن للمؤسسة دعمها ووضعها موضع التنفيذ مما يعود بالنفع على المجتمع والأسرة والمرأة بشكل خاص.

وسبق للمؤسسة الوطنية للنفط إطلاق عدة مشاريع في أوباري وغات والواحات لدعم نشاط المرأة وتحسين دخلها وإشراكهم في الدورة الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، قد حثّ المرأة الليبية إلى خوض غمار الانتخابات المقبلة بقوة واقتدار، داعيًا إياها إلى المشاركة في التغيير الجذري لليبيا.

جاء ذلك في، احتفالية انطلاق مبادرة إعداد الخطة الوطنية قرار مجلس الأمن 1325، التي أقيمت أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس.