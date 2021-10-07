عبر مطار مصراتة.. إحباط محاولة تهريب نحو 4 ملايين يورو إلى تركيا

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لم تنجح محاولة أربعة أشخاص في تهريب نحو 4 ملايين يورو إلى تركيا عبر مطار مصراتة الدولي، حيث تم ضبطهم من قبل عناصر الرقابة التابعين لجهاز الأمن الداخلي.

هؤلاء الأشخاص حاولوا تهريب المبلغ على شكل لفائف داخل أربعة حقائب سفر، كانوا يحملونها.

جهاز الأمن الداخلي، أوضح أن إحباط محاولة التهريب، جرت أمس الأربعاء، في إطار استمرار الجهود للحد من ظاهرة تهريب النقد الأجنبي وغسيل الأموال.

وأفاد الجهاز، أن أعضاء الرقابة بمنفذ مطار مصراتة الدولي تمكنوا وبعد اجراء عملية التفتيش على الحقائب من ضبط المهربين القاصدين إلى تركيا.

وكشف الجهاز، أن المهربين هم، (و.م.ع) مواليد 1989 وكان بحوزته 935 ألف يورو، و(ع.ع.ع) مواليد 2000 وبحوزته 840 ألف يورو، و (أ.م.ص) مواليد 1979 وبحوزته 840 ألف يورو، إضافة إلى (م.ا.ع) مواليد 1988 وبحوزته 1.105 مليون يورو.

وأضاف الأمن الداخلي، أن إجمالي المبلغ المراد تهريبه 3,720,000 مليون يورو، أي ما يعادل 22 مليون دينار ليبي.

وأكد الأمن الداخلي، أنه اتخذ الإجراءات القانونية حيال المهربين الأربعة وأحيلوا إلى الجهات المختصة بالمنفذ.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُحبط فيها عناصر مراقبة الأمن الداخلي محاولة تهريب عملة عبر مطار مصراتة إلى تركيا، إذ تمكن عناصر الجهاز يوم 22 سبتمبر 2021 من ضبط شاب حاول تهريب مبلغ 85 ألف يورو مخبأة على شكل لفائف داخل علب مواد تنظيف وروائح ومواد تجميل، على متن طائرة للخطوط الأفريقية كانت متجهة إلى أسطنبول.

وفي 08 أغسطس 2021 ضُبطت فتاة بحوزتها 609 ألف يورو، بعد تفتيشها من قبل أعضاء التفتيش الأمني بصالة الرحلات الدولية، أثناء مغادرتها على رحلة الخطوط الجوية البراق المتجهة لإسطنبول.

تقارير دولية سابقة تحدثت عن عمليات تهريب واسعة للنقد الأجنبي وسبائك ذهب إلى تركيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة، وذلك منذ عدة سنوات.