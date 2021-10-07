أخبار ليبيا 24

أعلنت مباحث الأحوال المدنية، الأربعاء، عن ضبط أول عملية تزوير للحصول على منحة الزواج.

وأوضحت مباحث الأحوال المدنية في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أنها تعمل على استرجاع القيمة المخصصة والتي تقدر بـ 40 ألف دينار إلى صندوق دعم الزواج.

وأكدت مباحث الأحوال المدنية أنها مستمرة في التحقيقات لضبط المتورطين والمشاركين في عملية التزوير لإحالتهم إلى القضاء.

ولم تكشف مباحث الأحوال المدنية عن المدينة أو البلدية التي تمت فيها عملية التزوير.

وأعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح “صندوق دعم الزواج”.

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، رقم “305 لسنة 2021 “، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم “1300 لسنة 2018”.