رفع الرقابة على مخصصات العاملين بمراكز العزل

أخبار ليبيا 24

قالت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة، وداد أبوالنيران، أنه تم رفع الرقابة المصاحبة على المبلغ المالي المخصص لمكافآت العاملين بمراكز العزل.

وأوضحت أبو النيران في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن القيمة تم تخصيصها من رئيس الحكومة لوزارة الصحة لتسديد مستحقات العاملين، وبناء على ذلك ستقوم الوزارة باستخدامها لتسديد جزء من المستحقات، مشيرة إلى أن القيمة تقدر بحوالي مائة مليون دينار ليبي.

وأضافت أبو النيران، أن وزير الصحة تدخل بشكل شخصي وقدم جهود استثنائية تقديراً لجهود العاملين بمراكز العزل، حيث رفعت الرقابة عن القيمة بشكل استثنائي، حتى لا يتم التأخر في صرف المستحقات.