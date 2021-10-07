دي مايو يؤكد التزام بلاده بتسهيل الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التزام إيطاليا بتسهيل تحقيق تفاهم بين الأطراف الليبية حول الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات على أساس بنّاء وشامل.

جاء ذلك خلال استقبال لويجي دي مايو، لنظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، في فارنيسينا، بحسب بيان للخارجية الإيطالية، أوضح أن الوزيرين ناقشا تطورات الوضع في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن الوزير دي مايو سلط الضوء على الدور المحوري للجزائر في المشهد، مؤكدًا دعم إيطاليا الكامل عملية الانتقال السياسي وأهدافها ذات الأولوية، وهما إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.